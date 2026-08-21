Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcıların en önemli sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı 'Bal Peteği Muhafaza ve Koruma Projesi'ni hayata geçiriyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın sürdürülebilirliğine katkı sunmak ve arıcıların üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla yeni bir destek projesini daha hayata geçiriyor.

'Bal Peteği Muhafaza ve Koruma Projesi' kapsamında Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi'nde oluşturulan konteyner tipi soğuk hava deposu, 25 Ağustos 2026 tarihinden itibaren arıcıların kullanımına sunulacak. Arıcıların hasat sonrasında karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan büyük balmumu güvesi; peteklerde ciddi zarara yol açarak yeniden kullanılabilirliğini azaltabiliyor. Proje kapsamında, bal hasadı yapılmış kabartılmış petekler -30 derece sıcaklıkta şoklanarak büyük balmumu güvesi ile birlikte larva, pupa ve yumurtalarının yok edilmesi sağlanacak.

KİMYASAL MÜCADELEYE GEREK KALMADAN PETEKLER KORUNACAK

Uygulamayla yalnızca peteklerin saklama döneminde zarar görmesinin önüne geçilmesi değil, aynı zamanda büyük balmumu güvesine karşı kimyasal mücadele ihtiyacının ortadan kaldırılması da amaçlanıyor. Böylece kimyasal uygulamalardan kaynaklanabilecek bal kalıntısı riskinin önüne geçilerek arıcılıkta daha sağlıklı ve güvenli bir üretim sürecine katkı sunulacak. Şoklama işlemi tamamlanan petekler paketlenerek arıcılara teslim edilecek. Böylece arıcılar, peteklerini evlerinde güvenli koşullarda muhafaza ederek bir sonraki üretim sezonunda yeniden kullanabilecek.

Proje sayesinde arıcıların mevcut peteklerini koruyarak yeniden kullanabilmeleri, yeni petek ve ekipman maliyetlerinin azaltılması ve üretim sürecinde kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor. Projeden yararlanacak arıcıların petekli çerçeveleri, adetleri sayılarak tutanak ve imza karşılığında teslim alınacak. Şoklama, paketleme ve muhafaza işlemlerinin ardından petekler yine tutanak ve imza karşılığında arıcılara teslim edilecek.