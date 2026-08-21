Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anne Şehir Yaz Akşamları Etkinlikleri', bu hafta sıra gecesi coşkusuna ev sahipliği yaptı. İbrahim Gözükara ve KO-MEK Müzik Orkestrası'nın sahne aldığı gecede türküler, halaylar ve yöresel lezzetler bir araya geldi. Sahnedeki çiğ köfte yoğurma etkinliği geceye renk katarken, hazırlanan çiğ köfteler vatandaşlara ikram edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de yaz akşamları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin birbirinden renkli etkinlikleriyle dolu dolu geçiyor. Kent sakinlerine her akşam farklı bir alternatif sunan Büyükşehir, özellikle Anne Şehir etkinlikleriyle yazın keyfini müzik ve eğlenceyle buluşturuyor.

Açık havada düzenlenen etkinliklerde bir araya gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde yaz akşamlarının tadını çıkarırken, kentin sosyal yaşamına da renk katıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda sıra gecesi kültürünün sevilen ezgileri seslendirildi. İbrahim Gözükara ve KO-MEK Müzik Orkestrası'nın performansıyla hareketlenen gecede katılımcılar türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Halaylarla devam eden programda vatandaşlar doyasıya eğlendi.

GELENEKSEL LEZZET BULUŞMASI

Gecenin renkli anlarından biri de sahnede gerçekleştirilen çiğ köfte yoğurma etkinliği oldu. Sıra gecesi kültürünün vazgeçilmezlerinden olan çiğ köfte, müzik ve türküler eşliğinde hazırlanırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Hazırlanan çiğ köfteler daha sonra etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edildi.

İbrahim Gözükara ve KO-MEK Müzik Orkestrası, seslendirdiği hareketli türkülerle gece boyunca katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Şarkılara eşlik eden vatandaşlar zaman zaman halaylara katılarak sıra gecesinin coşkusunu hep birlikte yaşadı. Müzik, sohbet ve eğlencenin bir araya geldiği programda keyifli anlar yaşandı.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Anne Şehir Yaz Akşamları'nda aileler sıra gecesinin coşkusunu yaşarken, çocuklar için oluşturulan güvenli alanda da eğlence devam etti. Balon gösterileri ve çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçiren çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, aileler de gönül rahatlığıyla programa katıldı. Böylece hem çocuklar hem de ebeveynler yaz akşamının tadını birlikte çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşları kültür, sanat ve eğlence programlarıyla bir araya getirdiği 'Anne Şehir Yaz Akşamları', farklı konseptlerle devam ediyor. Etkinlikler, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirebildiği ve Kocaelililerin yaz akşamlarının keyfini paylaşabildiği buluşma noktalarından biri oluyor.