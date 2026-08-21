Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, TEKNOFEST Mavi Vatan süresince vatandaşların festival alanına ulaşımı; ücretsiz deniz seferleri ve otoparklardan düzenlenen ring seferleri sayesinde kolay ve güvenli şekilde sağlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a vatandaşların ücretsiz ve güvenli şekilde ulaşımını sağlıyor. 20-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin ilk gününde deniz ulaşımına yoğun ilgi gösterilirken, vatandaşların etkinlik alanına ulaşımı sorunsuz, hızlı ve konforlu şekilde gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan'a gitmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren düzenlenen ücretsiz deniz seferlerinden yararlanırken; ziyaretçiler, karayolu trafiğine takılmadan Gölcük'teki festival alanına kolaylıkla ulaşıyor. İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nden 07.15'te başlayan ücretsiz deniz seferleri, gün boyunca 30 dakikalık aralıklarla karşılıklı sürdürülüyor ve Gölcük'ten son sefer 21.15'te gerçekleşiyor.

BÜYÜKŞEHİR İLE ULAŞIM KOLAYLAŞTIRILDI

Gün boyunca ücretsiz olarak devam eden gemi seferleri kapsamında üç farklı güzergâhta ulaşım sağlanıyor. Seferler; İzmit 1 Mart Vapur İskelesi-Gölcük İskelesi, Tütünçiftlik İskelesi-Değirmendere İskelesi ve Derince İskelesi-Kavaklı İskelesi arasında gerçekleştiriliyor. İzmit Körfezi'nde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a yoğun katılımın gerçekleştiği festival süresince, ücretsiz deniz seferleri vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmaya devam edecek.

Özel araçlarıyla festivale gelecek ziyaretçiler için de farklı bölgelerde otopark alanları hizmet veriyor. Ziyaretçiler araçlarını; Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahil, Roma Mezarı/Konca Karavan Otopark, Yeniköy TIR Parkı, Tütünçiftlik Otoban Üstü, Tütünçiftlik Sahil, İzmit Sahil Otoparkı (NCity), Yeniköy 2. otopark noktalarına bırakarak ücretsiz ring seferleri ile festival alanına ulaşabiliyor.