Karabağlar Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşları sporla buluşturmaya devam ediyor. Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik açılan yaz spor okulları, 12 branşta verdiği kurslarına bir yenisini ekleyerek, “Temel Yüzme Eğitimini” hizmete sundu. Temel Yüzme Eğitimi’nin yanı sıra özel gereksinimli çocukları unutmayan Karabağlar Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar için de ücretsiz yüzme eğitimi veriyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilk defa açılan temel yüzme eğitimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Karabağlar Belediyesi Uzundere Rekreasyon Alanı’nda bulunan Aqua Park’ta düzenlenen temel yüzme kursuna 3 uzman antrenör eşlik ediyor. İlk kursta 110 öğrenci sayısına ulaşıldı. Yeni dönem için de kayıt süreci başladı. 7- 12 yaş arası öğrencileri kapsayan kurs, 4 haftada 8 dersle eğitim tamamlayacak.

Özel gereksinimli çocuklar unutulmadı

Temel Yüzme Eğitimi’nin yanı sıra, İzmir’de en fazla özel gereksinimli birey sayısına sahip olan ilçede yaşayan çocukları unutmayan Karabağlar Belediyesi, onlar için de eğitim düzenliyor. Ücretsiz bir şekilde verilen derslere 15 özel gereksinimli çocuk katılıyor. Her bir çocukla bireysel olarak ilgilenilen eğitimin kapasitesinin gelecek dönemde artırılması hedefleniyor.

“Çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz”

Karabağlar Belediyesi tarafından bu yaz ilk defa verilen yüzme eğitimleri hakkında konuşan Belediye Başkanı Helil Kınay, yaz tatilinde çocukları yalnız bırakmadıklarını belirterek eğitim ve etkinliklerle onların gelişimleri için çalışmayı sürdürdüklerini vurguladı. Karabağlar’da yaşayan her bir çocuk için daha çok proje hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Kınay, “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onların umudunu büyütmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla birlikte çocuklarımızın sportif faaliyetlerle, kültürle ve sanatla iç içe bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı sürdürerek onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaz ayları boyunca devam edecek

Yeni kayıtların alındığı temel yüzme eğitimi ve diğer kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 0232 414 79 01 numaralı hattını arayabilecek.

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor aktivitelerinden Temel Yüzme Eğitimi, Açık Saha Basketbol, Açık Saha Aerobik ve Mahallelerde Herkes İçin Spor faaliyetleri yaz ayları boyunca devam edecek.