Kaplan Okulları'nın, sosyal sorumluluk bilinciyle düzenlediği Kaplan Müzik Festivali, müziğin birleştirici gücüyle toplumsal dayanışmaya katkı sağlamayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - 5 Ocak 2025 tarihinde Bursa’da gerçekleşecek bu özel etkinlikte, Türkiye’nin sevilen sanatçıları Sefo, Merve Özbey, Bilal Sonses ve DJ Muratt Mat sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü radyo programcısı Duygu Atakan üstlenecek.

Festivalden elde edilecek tüm gelir, şehit ve gazi çocuklarına ve depremzede ailelerine bağışlanarak hayatlara dokunacak.

Kaplan Müzik Festivali, yalnızca bir konser değil, aynı zamanda birlik, dayanışma ve umut mesajını güçlendiren bir sosyal sorumluluk projesi olacak. Bursa’nın kalbinde gerçekleşecek bu büyük etkinlikte, unutulmaz bir geceye tüm Bursalılar şahitlik edecek.