Türk kuru meyve sektörü 2026-27 sezonuna 2 milyar dolar ihracat hedefiyle girdi. Kuru meyve sektörü ihracat hedefine ulaşmak için AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'ı ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Kuru meyve ihracatını domine eden çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde rekoltenin iyi olduğu bereketli bir sezona girdiklerinin altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gabay, kuru meyve sektöründe zincirin tüm halkalarını oluşturan üretici, kamu, ihracatçılar, üniversiteler, tüccarlar koordineli hareket ederek ihracatta 2 milyar dolar hedefine ulaşabileceklerine inandıklarını vurguladı.

'2025/26 sezonunda rekolte kayıpları nedeniyle ihracatta düşüşler yaşadık' diyen Gabay; '2026/27 sezonunda rekolte kaynaklı bir sorunumuz olmayacağını ümit ediyoruz. Gıda güvenliği konusunda üreticilerimiz, tüccarlar, ihracatçılar, bakanlıklar ortak hareket ederek 2 milyar dolarlık dövizi ülkemize kazandırmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Sayın Eyüp Kadir İnan'a kuru meyve sektörüne gösterdiği yakın ilgi, çözüm odaklı yaklaşımı ve güçlü desteği için teşekkür etti. Ziyarete, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Geyik, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Bilge Göksan ve Eliya Alharal eşlik etti.