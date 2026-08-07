İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığındaki Ağustos ayı meclis toplantısında, siyasi parti değişiklikleri sonrası ihtisas komisyonları yeniden oluşturuldu; grup başkan vekilleri ve sözcüleri belirlendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, mecliste yaşanan siyasi parti değişikliklerinin ardından ihtisas komisyonları yeniden oluşturulurken, siyasi parti gruplarının grup başkan vekilleri ve grup sözcüleri de belirlendi.

Toplantının açılışında meclisteki yeni siyasi parti dağılımına ilişkin bilgi veren Başkan Helil Kınay, Karabağlar Belediye Meclisi'nin Yeni Parti 16 üye ve Belediye Başkanı Helil Kınay, AK Parti 13 üye, CHP 5 üye, MHP 2 üye ve 1 bağımsız üyeden oluştuğunu açıkladı. Mecliste ayrıca siyasi parti gruplarının görev dağılımları da netleşti. YENİ Parti Grup Başkanvekili Abdulvahap Batihan, Grup Sözcüsü ise Ömer Öktem, AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, Grup Sözcüsü Derya Pala, CHP Grup Başkanvekili Ekin Ulaş Büyükdağ, Grup Sözcüsü Ezgi Aktaş, MHP Grup Başkanvekili Uğur Durmaz, Grup Sözcüsü Cihan Demir oldu.

KOMİSYON ÜYELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Yapılan seçimler sonucunda komisyon üyeleri oy birliğiyle belirlendi.

İmar Komisyonu: Rahile Yeni, Kadir Dalgıç, Fırat Eroğlu, Hasan Acar, Serkan Yıldız.

Rahile Yeni, Kadir Dalgıç, Fırat Eroğlu, Hasan Acar, Serkan Yıldız. Plan ve Bütçe Komisyonu: Rahile Yeni, Ömer Ökten, Kazım Erten, Uğur Özcan, Kerim Ülge.

Rahile Yeni, Ömer Ökten, Kazım Erten, Uğur Özcan, Kerim Ülge. Hukuk Komisyonu: Ceren Leyla Gür Önalan, Mehmet Türkbay, Fatma Kuzu, İbrahim Ulubaş, Serkan Yıldız.

Ceren Leyla Gür Önalan, Mehmet Türkbay, Fatma Kuzu, İbrahim Ulubaş, Serkan Yıldız. Sağlık Komisyonu: Nurcan Pirgan Çakır, Selami İyier, Ahmet Cambaz, Cihan Demir, Ezgi Aktaş.

Nurcan Pirgan Çakır, Selami İyier, Ahmet Cambaz, Cihan Demir, Ezgi Aktaş. Çevresel Sürdürülebilirlik Komisyonu: Abdülvahap Batıhan, Selami İyier, Serap Eyce, Hasan Acar, Serkan Yıldız.

Abdülvahap Batıhan, Selami İyier, Serap Eyce, Hasan Acar, Serkan Yıldız. Esnaf Komisyonu: Nurdan Şenkal Uçar, Kadir Dalgıç, Ayhan Uzunay, Ahmet Cambaz, Ekim Ulaş Büyükdağ.

Nurdan Şenkal Uçar, Kadir Dalgıç, Ayhan Uzunay, Ahmet Cambaz, Ekim Ulaş Büyükdağ. Pazaryerleri Komisyonu: İnan Karakoyun, Abdülvahap Batıhan, Ayhan Uzunay, Bekir Kalaylı, Ekim Ulaş Büyükdağ.

İnan Karakoyun, Abdülvahap Batıhan, Ayhan Uzunay, Bekir Kalaylı, Ekim Ulaş Büyükdağ. Engelliler Komisyonu: Osman Sarı, Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Demirci, Uğur Durmaz, Kerim Ülge.

Osman Sarı, Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Demirci, Uğur Durmaz, Kerim Ülge. Burs ve Eğitim Komisyonu: Savaş Akıncı, Ceren Leyla Gür Önalan, Kader Ertemiz, Uğur Özcan, Ezgi Aktaş.

Savaş Akıncı, Ceren Leyla Gür Önalan, Kader Ertemiz, Uğur Özcan, Ezgi Aktaş. Gençlik ve Spor Komisyonu: Murat Özmen, Nedim Topaloğlu, Ahmet Cambaz, Cihan Demir, Ekim Ulaş Büyükdağ.

Murat Özmen, Nedim Topaloğlu, Ahmet Cambaz, Cihan Demir, Ekim Ulaş Büyükdağ. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Nurcan Pirgan Çakır, Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Demirci, Derya Pala, Ezgi Aktaş.

Nurcan Pirgan Çakır, Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Demirci, Derya Pala, Ezgi Aktaş. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Burcu Uğantaş, Mehmet Türkbay, Serap Eyce, Bekir Kalaylı, Ezgi Aktaş.

Burcu Uğantaş, Mehmet Türkbay, Serap Eyce, Bekir Kalaylı, Ezgi Aktaş. Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu: Savaş Akıncı, Kemal Özdönmez, Derya Pala, Kader Ertemiz, Kerim Ülge.

Savaş Akıncı, Kemal Özdönmez, Derya Pala, Kader Ertemiz, Kerim Ülge. Kentsel Dönüşüm ve Dirençli Kentler Komisyonu: Ömer Ökten, Nedim Topaloğlu, Fırat Eroğlu, Kazım Erten, Serkan Yıldız.

Ömer Ökten, Nedim Topaloğlu, Fırat Eroğlu, Kazım Erten, Serkan Yıldız. Hayvan Hakları Komisyonu: Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, Fatma Kuzu, İbrahim Ulubaş, Kerim Ülge.

Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, Fatma Kuzu, İbrahim Ulubaş, Kerim Ülge. Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu: Murat Özmen, İnan Karakoyun, Uğur Durmaz, Ahmet Demirci, Ekim Ulaş Büyükdağ.

Murat Özmen, İnan Karakoyun, Uğur Durmaz, Ahmet Demirci, Ekim Ulaş Büyükdağ. Muhtarlar ve Mahalle Meclisleri Komisyonu: Murat Özmen, Osman Sarı, İbrahim Ulubaş, Ayhan Uzunay, Ekim Ulaş Büyükdağ.

Murat Özmen, Osman Sarı, İbrahim Ulubaş, Ayhan Uzunay, Ekim Ulaş Büyükdağ. İleri Yaş Komisyonu: Kemal Özdönmez, İnan Karakoyun, Fatma Kuzu, Uğur Özcan, Ezgi Aktaş.

Kemal Özdönmez, İnan Karakoyun, Fatma Kuzu, Uğur Özcan, Ezgi Aktaş. Sosyal Yardım Komisyonu: Murat Özmen, Kemal Özdönmez, Bekir Kalaylı