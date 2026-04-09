Trakya Üniversitesi bünyesindeki akademik üretkenliği ve bilimsel yayın kalitesini artırmayı hedefleyen 'Makale Yazma Eğitimi' serisinin ilk durağı Keşan oldu. İpsala Meslek Yüksekokulu (MYO) akademisyenlerinin de yoğun katılım gösterdiği programda, bilimsel yayıncılığın püf noktaları ve dikkat edilmesi gereken kritik süreçler masaya yatırıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Araştırma Koordinatörlüğü tarafından organize edilen 'Makale Yazma Eğitimi'nin ilki, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İpsala MYO'dan geniş bir akademisyen grubunun katıldığı eğitimde, makale yazımından editör süreçlerine kadar pek çok stratejik konu ele alındı.

Akademik dünyada bilimsel görünürlüğü artırmak ve nitelikli yayın sayısını çoğaltmak amacıyla başlatılan eğitim seferberliği Keşan'da start aldı.

Trakya Üniversitesi Araştırma Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Asan moderatörlüğünde düzenlenen programa, bölgedeki birimlerden çok sayıda akademisyen katıldı.

İpsala Meslek Yüksekokulu'nu temsilen; Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, Dr. Öğr. Üyesi İpek Atılgan Helvacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Elif Betül Yalçı, Dr. Öğr. Üyesi Elif Ezgi Gürel, Öğr. Gör. Dr. Özdemir Akbal, Öğr. Gör. Emrah Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi M.Ozan Akı katılım sağlayarak akademik gelişim yolunda önemli bilgiler edindi.

Eğitim boyunca alanında uzman isimler, yayın süreçlerinin farklı aşamalarına ışık tuttu.

Prof. Dr. Ahmet Asan Web of Science kapsamındaki dergiler ve akademik yazım dilini anlatırken, Prof. Dr. Kadri Kıran editör perspektifi ve yazar-editör iş birliğinin önemi, Prof. Dr. Servet Altay bilimsel makale yazımı, açık erişim ve 'yağmacı dergiler' tehlikesini işledi. Prof. Dr. Seyfettin Dalgıç ise bilimsel araştırmaların planlanması ve temel süreçleri anlattı.

Soru-cevap bölümüyle sona eren programda, konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

İpsala MYO yönetimi, akademik üretkenliği ve bilimsel görünürlüğü artırmaya yönelik bu tür eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.