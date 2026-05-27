Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları kent hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak yarım asırdır Ebru Sanatı yapan Cevdet Turan'ın (70) hayatını ele alındı.

1956 yılında İznik'in Çamdibi Mahallesi'nde dünyaya gelen Cevdet Turan ilkokulunu Kılıçaslan İlkokulunda, Ortaokulunu ise İznik Ortaokulunda tamamladıktan sonra o yıllarda İznik'te lise olmaması sebebiyle Yenişehir Lisesi'nde eğitimine devam eder.

Lise öğreniminin ardından Uludağ Üniversitesi Resim bölümünü kazanarak üniversite hayatına atılır.

1979 yılında mezun olduğu üniversiteden sonra 1980 yılında öğretmenlik görevine başlar. İlk görev yeri olan Kırklareli Atatürk Lisesi'nde meslek hayatına atılır. Babasının rahatsızlığı sebebiyle son görev yeri yine İznik olur ve burada emekli olarak hayatına devam eder.

Ortaokul öğretmeni Eyüp Ömer Yüksel'den öğrendiği Ebru Sanatını o günlerden bugüne hala devam ettiren Turan tüm bu hayatı ile İznik'teki anılarını anlattığı 'Yaşayan İznik Hazineleri' 45.bölümü İznik Belediyesi tarafından yayınlandı.