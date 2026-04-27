Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Alhanuşağı-Malatya'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 20 km uzunluğunda, daha önce tanımlanmamış bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, 'Depremler durduk yere artmaz' açıklamasında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Malatya'nın Alhanuşağı bölgesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür tarafından değerlendirildi.

Depremin yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda, daha önce haritalanmamış bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Görür, söz konusu fayın Doğu Anadolu Fayı'na (DAF) yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunduğunu ve sol yönlü doğrultu atımlı karakter taşıdığını ifade etti. Depremin endişe verici bir durum oluşturmadığını vurgulayan Prof. Dr. Naci Görür, son dönemde artan sismik hareketliliğe ilişkin de değerlendirmede bulundu.

'Depremler durduk yere artmaz' diyen Prof. Dr. Görür, yerkabuğunu oluşturan levhaların sürekli hareket halinde olduğuna dikkat çekti. Levha hareketlerinin yerin iç ısısından kaynaklandığını belirten Görür, bu hareketlerin yakınlaşma, uzaklaşma ve yanal kayma şeklinde gerçekleştiğini söyledi. Depremlerin ise bu levhalar arasındaki ya da levha içindeki sürtünme noktalarında oluştuğunu ifade etti.

Son dönemde gözlenen sismik artışın 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bölgesel etkileriyle bağlantılı olabileceğini de dile getirdi.