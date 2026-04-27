Bursa Sivil Toplum Derneği, kentte bazı kamu hastaneleri ve sağlık alanlarının satışa çıkarılmasına yönelik iddialara sert tepki göstererek, sürecin derhal durdurulmasını istedi. Dernek, sağlık kurumlarının 'ticari meta' haline getirilemeyeceğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Kısa adı Sivilay olan Bursa Sivil Toplum Derneği, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Memleket Hastanesi, Diş Hastanesi ve Tepecik Aile Sağlığı Merkezi gibi kamuya ait sağlık alanlarının satışa konu edilmesine ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, sağlık hizmetinin anayasal bir hak olduğu hatırlatılarak, hastanelerin ve sağlık tesislerinin ekonomik gerekçelerle elden çıkarılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Kent merkezindeki sağlık kurumlarının azaltılmasının, vatandaşların hizmete erişimini zorlaştıracağı belirtildi.

Bursa'nın artan nüfusu ve sağlık ihtiyacına dikkat çekilen açıklamada, mevcut kapasitenin korunması ve güçlendirilmesi gerektiği vurgulayan dernek, sağlık alanlarına ilişkin tüm satış ve dönüşüm süreçlerinin durdurulmasını, kararların şeffaf yürütülmesini ve Bursa halkının görüşünün alınmasını talep etti. Açıklamada, 'Sağlık hakkı pazarlık konusu olamaz, kamusal alanlar korunmalıdır' vurgusu yapıldı.