ANKARA (İGFA) - RTÜK, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından düzenlenen toplantıya katılım sağladı.

Toplantıda konuşan RTÜK Başkanı Mehmet Danış, medyanın kültürel değerlerin oluşumundaki etkisine ve yayıncılık faaliyetlerinin kültür-sanatla olan güçlü ilişkisine dikkat çekti.

Üst Kurul Başkan Yardımcısı Deniz Güler ise kurumun mevzuat ve düzenleyici çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda, medya politikalarının başarısının kurumlar arası koordinasyon ve toplumsal ihtiyaçların doğru analiz edilmesine bağlı olduğu vurgulanırken, kültür ve medya politikaları arasındaki etkileşimin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantıda, teknolojinin etik sorumlulukla, estetik yaklaşımın ise toplumsal duyarlılıkla buluşması gerektiği ifade edildi.