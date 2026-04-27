İSTANBUL (İGFA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında kuzeydoğu minaredeki uygulamalar tamamlandı.

Bilim Kurulu kararları doğrultusunda minarenin üst bölümlerinde kısmi söküm ve yeniden yapım, alt bölümlerde ise güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu süreçte 411 taş ve 26 sıra basamak kontrollü biçimde sökülerek sınıflandırıldı. Çalışmaların her aşaması kayıt altına alınarak yapının statik ve tarihi bütünlüğü korundu. Özgün malzemenin muhafazası esas alınırken, söküm yapılmayan bölümlerde temizlik ve yüzey onarımları yapıldı.

Külah kısmındaki ahşap elemanlar konservasyon işleminden geçirilerek yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Bakır alem onarılarak kaplandı ve özgün formuna uygun şekilde yerine monte edildi.

Yapılan müdahalelerle birlikte minare, hem tarihi dokusu korunarak hem de günümüz deprem güvenliği standartlarına uygun şekilde güçlendirilmiş oldu.