Ağır Ticari Araçlar Derneği verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde ağır ticari araç pazarı %12 daralsa da sektör, uzun dönem ortalamalarına yakın seyrini korudu.

İSTANBUL (İGFA) - Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD), 2026 yılı Mart ayı ve ilk çeyrek ağır ticari araç satış verilerini açıkladı.

Verilere göre sektör, küresel ekonomik gelişmeler ve finansmana erişimdeki zorlukların etkisiyle daralma yaşasa da uzun vadeli ortalamalara yakın seviyesini korudu.

Yılın ilk çeyreğinde toplam ağır ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 6.967 adet olarak gerçekleşti. Segment bazında çekici satışları 3 bin 177 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları 2 bin 804 adet, 16 ton altı kamyon satışları ise 986 adet olarak kaydedildi. Mart ayında ise toplam 2 bin 965 araç satışı yapıldı.

Daralmaya rağmen sektörün uzun dönem performansına bakıldığında dengeli bir görünüm sergilediği belirtildi. Son 10 yıllık Mart ayı ortalamalarına göre pazarın yüzde 5 büyüdüğü, özellikle kamyon segmentinde yüzde 20'lik artış yaşandığı ifade edildi. Semi-treyler pazarında da benzer bir eğilim görülürken, Ocak-Mart döneminde satışlar yüzde 8 gerileyerek 2 bin 348 adet seviyesinde gerçekleşti.

TAİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Hoşgören, küresel jeopolitik gelişmelerin, ekonomik dalgalanmalar ve finansmana erişim koşullarının sektörü doğrudan etkilediğini söyledi. Hoşgören, yaşanan daralmanın yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını belirterek bunun küresel ticaret koşullarının bir yansıması olduğunu belirtti. Sektörün uzun vadeli dinamiklerinin güçlü olduğunu vurgulayan Hoşgören, özellikle taşımacılık ve lojistik alanındaki faaliyetlerin ağır ticari araç talebini desteklemeye devam ettiğini kaydetti. Hoşgören, önümüzdeki dönemde daha planlı ve ihtiyaca yönelik filo yatırımlarının öne çıkmasının beklendiğini de vurguladı.