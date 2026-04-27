Elektronik atık sorununa çözüm sunmak amacıyla Mol-e iş birliğiyle 'Elektronik Atık Geri Dönüşüm' projesini hayata geçiren MediaMarkt, pilot uygulamasını Mersin, Kayseri ve İzmir'deki mağazalarında başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Dünyada her yıl 62 milyon ton elektronik atık üretilirken, bu atıkların içinde yer alan yaklaşık 62,5 milyar dolarlık geri kazanılabilir değer, büyük ölçüde ekonomiye kazandırılamadan kayboluyor. Türkiye'de ise yılda yaklaşık 700 bin ton e-atık oluşmasına rağmen geri dönüşüm oranı yalnızca yüzde 10 seviyesinde kalıyor.

Giderek büyüyen e-atık sorununa bir çözüm sunmak amacıyla harekete geçen MediaMarkt Türkiye, 'Daha İyiye' sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda somut bir adım atarak Elektronik Atık Geri Dönüşüm projesini hayata geçirdi. Mol-e iş birliğiyle ilk olarak Mersin, Kayseri ve İzmir'deki MediaMarkt mağazalarında pilot olarak başlatılan uygulamanın kısa sürede Türkiye genelindeki tüm mağazalarına yaymayı hedeflendi.

MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan, âtıl cihazları döngüsel ekonominin bir parçası haline getirdiklerini belirterek, amaçlarının döngüsel ekonomiyi yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir tüketimi günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek olduğunu söyledi.

Elektronik atıkların altın, bakır, alüminyum ve nadir toprak elementleri gibi değerli hammaddeler içerdiğini belirten Ünvan, '1 ton e-atık, geleneksel maden cevherine kıyasla 100 kata kadar daha fazla altın barındırabiliyor. Ayrıca atıkların geri dönüşümü, klasik madenciliğe göre yüzde 80'e kadar daha az sera gazı salımı ve 13 kata kadar daha az enerji kullanımı sağlıyor. Bu da elektronik atıkları yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkarıp önemli bir ekonomik kaynak haline getiriyor' diye konuştu.

GERİ DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNA YAPAY ZEKA İLE TAKİP!

Tüketiciler elektronik atıklarını MediaMarkt mağazalarındaki akıllı elektronik atık toplama ünitelerine getirdiklerinde sürecin başladığını anlatan Ünvan, 'Mol-e mobil uygulaması üzerinden QR kod okutularak cihazın fotoğrafı yüklendiğinde, yapay zekâ cihazı saniyeler içinde tanıyor ve o atığa özel bir 'Dijital Atık Pasaportu' oluşturuluyor. Kullanıcılar, teslim ettikleri atığın geri dönüşüm yolculuğunu ve bu sayede ne kadar karbon ayak izini önlediklerini uygulama üzerinden anlık olarak izleyebiliyor' dedi.