Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, dolu yağışından etkilenen ilçelerde kayısı üreticileriyle bir araya gelerek hasar tespiti yaptı. 'Üreticimizin yaralarını birlikte saracağız' mesajı verdi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, pazar günü etkili olan dolu yağışının zarar verdiği ilçelerde incelemelerde bulundu.

Yazıhan, Hekimhan, Kuluncak, Darende ve Akçadağ'da kayısı bahçeleri zarar görürken, üreticilerle bir araya gelen Er, sahada hasar tespiti yaptı.

İlk olarak Hekimhan'ın Güzelyurt Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Sami Er, dolunun kayısı ağaçlarında ciddi hasara yol açtığını belirterek ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalıştıklarını söyledi. Er, 'Hasar tespitleri tamamlandıktan sonra kapsamlı bir envanter çıkaracağız ve ilgili mercilere ileteceğiz' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don afetini hatırlatarak, bu yıl da üreticilerin benzer bir doğal afetle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile sahada detaylı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Er, zarar gören alanların netleşmesinin ardından rapor hazırlanacağını söyledi. Darende ve Kuluncak'ta da üreticilerle görüşen Er, kayısı bahçelerindeki zararı yerinde inceledi. Üreticilere 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Er, 'Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç ise birçok bölgede kaybın yüzde 50'nin üzerine çıktığını belirterek, çiftçilerin doğal afetlerle mücadele ettiğini ve devlet desteğinin önemine dikkat çekti.

Belediye yetkilileri ve üreticiler, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından destek mekanizmalarının devreye alınmasını beklediklerini ifade etti.