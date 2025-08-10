Düzce’nin Bahçeşehir bölgesi 12. Bölge mevkisinde meydana gelen olayda, dik yokuş aşağı inerken kamyonunun freninin boşaldığını fark eden sürücü, olası bir faciayı önlemek için hayatını tehlikeye attı.HABER ÖZEL TV

DÜZCE (İGFA) - Yerleşim alanı ve diğer araçların bulunduğu bölgede kontrolü kaybeden sürücü, ani bir kararla direksiyonu dağ tarafına çevirerek kamyonun devrilmesini sağladı. Devrilme sonucu kamyonun kasasındaki kum yola saçıldı.

Kazanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.