İletişim Başkanlığı,i Kamu kurum ve kuruluşlarının isim ve logoları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesapları ile ilgili vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Kamu kurumlarının ismini kullanan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarının isim ve logoları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla ortaya çıkan manipülatif paylaşım ve haberlere karşı dikkatli olunması istenirken, "Sosyal medya platformları tarafından onaylanmamış, resmî kaynaklar tarafından doğrulanmamış sahte hesaplara ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadeleri yer aldı.