Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, dijital operasyonlarda 95 gözaltının bin 104 adet sosyal medya hesabının da engellendiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalar, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaylara ilişkin yayın yasağına rağmen görüntü paylaşan, kamuoyunda korku ve panik oluşturabilecek içerikler yayan ve yanıltıcı bilgileri dolaşıma sokan hesaplara yönelik kapsamlı işlem başlatıldığını duyurdu. Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 130 sosyal medya hesabı hakkında soruşturma açılırken, 95 kişi gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılan 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca bin 104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Öte yandan, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlar yapan hesaplara da müdahale edildi. Bu kapsamda 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı ve haklarında adli süreç başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise çocukları şiddete yönlendirebilecek dijital içeriklere karşı önlem alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na talimat verildiğini kaydeden Bakan Gürlek, soruşturma sürecinin, Türkiye genelinde 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütüldüğünü açıkladı.