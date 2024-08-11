Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahraman İtfaiye Eri Seray Başol, yangın söndürmeye gittiği evde bitkin halde bulduğu kediyi kendi temiz hava solunum cihazını takarak hayatını kurtardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi veterinerlerinin tedavi ettiği kedinin sağlık durumu iyi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde bir apartmanın birinci katında çıkan yangına hızlı bir şekilde intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, olay büymeden yangını söndürdü. Yangına müdahale eden ekipte yer alan İtfaiye Eri Seray Başol, pencereyi açmak için gittiği yan odada yerde bitkin halde yatan yavru kediyi fark etti. İlk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından kendi temiz hava solunum cihazını takarak kedinin hayatını kurtardı. Ekipler, hemen ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS’ı aradı. Hızlı bir şekilde can dostu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne nakleden VETBULANS’da da müdahale edilen yavru kedinin tedavisi en iyi şekilde gerçekleştirildi.

SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Kedinin kendilerine ulaştığında bayağı bitkin bir halde olduğunu belirten Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk “İtfaiye erimizin yaptığı uygulamalar doğru bir şekilde yapılmış. Çünkü yanı sırasında karbonmonoksit gazından sadece insanlar değil, bu canlılar da etkileniyor. Buraya geldiğinde ilk muayenesi yapıldı. Daha sonrasında gerekli görülen tahlilleri yapılarak yoğun bakıma alındı. Bizim misafirimiz oldu, sağlık durumu şu an gayet iyi. Korkulacak bir durumu yok.” dedi.

YERDE BİTKİN HALDE BULDU

Minik kediyi dumanların arasından alarak hayatını kurtaran Kahraman İtfaiye Eri Seray Başol, yangın ihtbarını dün saat 16.00 sularında aldıklarını söyleyerek “Olay yerine ekip arkadaşlarımızla birlikte intikal ettik. Yangına müdahale ederken cam açmak için yan odaya girdiğimde yerde bitkin halde bu miniğimizi buldum. Hemen kucaklayıp dışarıya çıkardım. Solunum sıkıntısı çekiyordu. O yüzden kendi temiz hava solunum cihazımı çıkararak ona taktım. Solunum desteği sağlandıktan sonra kendine gelmeye başladı. O sırada üst amirlerim VETBULANS ekiplerine haber verdiler. VETBULANS ekipleri geldiğinde miniğimizi teslim aldılar, hayvan hastanesine götürüp tedavisine devam ettiler. Şu anda gayet iyi mutluyuz, gururluyuz.” ifadelerini kullandı.