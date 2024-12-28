Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Başkanı Kadir Delibalta, dün Keşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği’ni ziyaret ederek Keşanlı muhtarlarla bir araya geldi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Dernek Başkanı Abdullah Kemik tarafından karşılanan Delibalta, tüm muhtarlara selam ve saygılarını sunduktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Ben bu görevi İstanbul Muhtarlarına ve Türkiye Muhtarlarına güvenerek aldım. Hep beraber elele bu görevi yürüteceğiz. Bu bağlamda illerimizde toplantılar yapıyoruz. Akademik çalışmalar başlattık. Muhtarlık kurumuna ivme kazandırma adına, muhtar akademisi projemiz var. Bunu Türkiye’de uygulayacağız. İstanbul’da yaptık, Rize bugün bitti. Az önce Erzurum da aradı, onlarda yapacaklar. Sizde vali beyle konuşup bu projeyi uygularsınız. Güzel bir projedir. Hem akademik çalışma hem de büyük Türkiye Buluşmaları yapıyoruz. Her toplantımızda ülkenin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Uyuşturucu ile mücadele, kadına şiddet, gençlerin sorunları, eğitim, turizm hepsini masaya yatırarak, hocalarla, üniversitelerle çalışmalar yapıyoruz. Ama tabi şu andaki en büyük hedefimiz 1924’te çıkan yasayla halen yönetiliyoruz. Çağa uygun, Cumhuriyete yakışır, demokrasiye uygun yeni bir muhtarlık yasası çalışmamız var.

2011’den beri ben bunun mutfağındayım. Yasa şu anda mecliste bitmiş son şeklini vermeye çalışıyoruz. İnşallah onun da müjdesini verirsek, daha kurumsal, daha çağdaş, daha işlevsel bir yasayla Türkiye Cumhuriyeti devletine milletine hizmet vereceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlerle buluşmaya geldik. Trakya bölgesine uzak kaldık. Bunda öteki yönetimlerimizin de bizlerin de suçu var. Niye o bölgeye gitmiyoruz diye. Suyun başında olmayınca etkili olamıyorsunuz. Trakya da birçok dostumuz var. Meclisteki 600 milletvekilinin kararıyla başına Türkiye kelimesini almış istisna bir kurumuz. Maneviyatı yüksek bir kurumdur, demokrasinin temel taşı bir kurumdur. 196 yıldan beri hayatımızda olan bir yapıdır. Bu ülkede devlete en az yük olup devleti bütün yüküne veren bir kurumdur. Böyle bir kurumun yasalarla güçlenmesi lazım. Biz buraya Avrupa bölgesi diyoruz. Sizin bu işe daha fazla girmeniz lazım, katkı sunmanız lazım. Sizlerden de destek ve katkı bekliyoruz.”dedi.

Daha sonra söz alan Kemik’te bunun daha önceden planlanan bir toplantı olduğuna vurgu yaparak, “Başkanımızın fikirlerinden muhtarlarımızı yararlandırmayı düşünüyoruz. Onlar Ankara’da biz Trakya’da görev yapıyoruz. Ama aynı noktada buluşuyoruz, onun için ben fikirlerinden fikirlerimizden ortak noktada buluşup bunları en iyi şekilde değerlendirip, halkımızın faydasına hizmetine sunmak istiyoruz. Ben kendisine, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum.”dedi.