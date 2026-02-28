Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı süresince ilçedeki fırın, pastane ve unlu mamul üreticilerine yönelik kapsamlı denetimlerini sıklaştırırken, ani baskınlarla mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmeler hakkında tutanak düzenlenerek gerekli idari işlemler başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayında gıda güvenliği denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçe genelindeki fırınlar, pastaneler ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelerin ruhsat ve faaliyet uygunluğu başta olmak üzere; üretim alanlarının hijyen koşulları, depolama standartları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları detaylı şekilde incelendi. İmalathane bölümleri, hammadde ve personel alanları denetim kapsamında kontrol edilirken, çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu da incelendi.

Pide ve ekmek ürünleri başta olmak üzere satışa sunulan ürünlerin gramaj uygunluğu, fiyat etiketleri, paketli ürünlerin son kullanma tarihleri ve işletmelerin faaliyet alanı dışına çıkıp çıkmadığı titizlikle değerlendirildi. Mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmeler hakkında tutanak düzenlenerek gerekli idari işlemler başlatıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin halk sağlığını merkeze alan denetim yaklaşımı, Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki 350'nin üzerindeki işletmeyi kapsayacak şekilde devam edecek.

Denetimler kapsamında hijyen, saklama ve muhafaza koşullarını sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde sürdüren işletmelere gerekli hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür edilirken, hem üretici hem tüketici tarafında bilinçli ve sorumlu yaklaşımın gıda güvenliğinin temel unsuru olduğuna dikkat çekildi.