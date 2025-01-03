Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali, 2025 yılının Şubat ve Mart aylarında toplam 8 şehirde tiyatro severler ile buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Sırası ile Ankara, Aydın, Bandırma, Konak, Manisa, Muğla, Çanakkale ve Ayvalık'ta gerçekleşecek festivalin her ayağı 5 gün sürecek ve her birinde birbirinden farklı kadın temalı beş tiyatro oyunu sahnelenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Konak Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliklerinde gerçekleşecek olan festivalin oyunları bu yıl yine merakla bekleniyor.

Türkiye ve dünyadaki kadın sorununa en üst perdeden dikkat çekmeye çalışan festivalde, titiz bir çalışma sonucu sekiz oyun belirlendi ve her kente farklı bir seçki oluşturuldu. Festival boyunca toplamda kırk gösterim yapılacak ve festivalde aynı zamanda yine kadın sorununa ilişkin söyleşiler de yapılacak.

KIZ ÇOCUKLARINA EĞİTİM BURSU VERİLECEK!

Aynı zamanda bir farkındalık projesi olarak da bilinen Kadın Oyunları Festivali'nde gelenek değişmeyerek, festival gelirinin belirli bir bölümü yine kız çocuklarının eğitim bursu için bir STK'ya bağışlanacak.

"Atölye Kültür Sanat" organizasyonu ile bu yıl beşincisi yapılacak festivalin detaylı programı sosyal medya hesaplarından ilerleyen günlerde duyurulacak.