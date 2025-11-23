Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünyanın en büyük sürdürülebilir destinasyon ağlarından biri olan Green Destinations ile birlikte yapılandırılan Yeşil Bursa Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Sisteminin ilk aşamasında kadın dernek ve kooperatifleriyle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın turizmini tüm şehre ve tüm mevsimlere sürdürülebilir bir biçimde yaymayı amaçladıklarını söyleyen Mustafa Bozbey, ilk aşamada tescil almak için çalışmalarını sürdüren kadın dernek ve kooperatiflerinin çalışmalarını projenin yürütücüsü olan eşi Seden Bozbey'den dinledi.

'KADIN KOOPERATİFLERİMİZİ BURSA TURİZMİNDE GÖRÜNÜR HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Kooperatiflerin yürüttüğü üretim çalışmalarını ve hedeflerini dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, her bir emeğin kentin kültürünü ve ekonomik yaşamını zenginleştiren büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Bursa'da kadın dayanışmasını ve kadın emeğini güçlendiren her girişimin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, 'İnanıyoruz ki kadın emeği ne kadar güçlenirse, kentimizin yarınları da o kadar güçlü olur. 'Meydan Kadınların' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz projeyle kadın kooperatiflerimizi ve derneklerimizi daha görünür hale getirdik, potansiyellerini gördük. Kadınlar kendi başarılarıyla bu etkinliğin daimî hale gelmesine karar vermemizi sağladı, artık Her ayın üçüncü Pazar günü Orhangazi Parkı'nda stant açarak el emeği ürünlerini ve yöresel lezzetlerini sergileyebilecekler. Yine bu başarıları turizmde ön plana çıkardığımız sürdürülebilirlik çalışmalarında onları merkeze koymamıza sebep oldu. Eminim bu projede de büyük bir başarı gösterecekler' dedi.

Green Destinations ile birlikte hazırlanan Yeşil Bursa Sertifikasyon Sistemi projesinin yürütücüsü olan Seden Bozbey konuşmasında, Bursa'nın gerçek gücünün köylerinde üretimi sürdüren, toprağın kokusunu bilen, emeğini ürüne dönüştüren, gelenekleri geleceğe taşıyan kadınlar olduğunu vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin turizmle ilgili çok güzel ve kapsamlı planlamalar yaptığını anlatan Bozbey, kadınların da bu planların tam merkezinde bulunduğunu dile getirdi.

Köy ürünlerinin, sofraların, el emeği göz nuru işlerin, hikâyelerin, türkülerin, geleneklerin Bursa turizminin kalbi olacağını ifade eden Seden Bozbey, 'İşletmelerinizde yürüttüğünüz sürdürülebilirlik uygulamalarını yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da görünür kılmak istiyoruz. İlk aşamada 20 dernek ve kooperatifi ziyaret ettik. İncelemelerde çok güzel uygulamalar gördük. İkinci aşamada misafir ağırlama mekânı az olan, yetersiz olan ya da hiç olmayan işletmeleri de tedarikçi olarak tescillemeyi planlıyoruz. Kadın emeğini güçlendireceğiz ki Bursa turizmi renklensin, çeşitlensin!' dedi.

'ÜÇ DERNEK VEYA KOOPERATİF, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE BERLİN'DEKİ TURİZM FUARINA KATILACAK'

Sürdürülebilirlik iddialarımızın uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifikasyon kuruluşu ile kuvvetlendirilmesi için Green Destinations kuruluşu ile çalıştıklarını belirten Seden Bozbey, kurum yetkilisinin Aralık ayında Bursa'da olacağını ve denetimleri gerçekleştireceğini ekledi. Sözlerine bir müjde ile devam eden Bozbey, 'Bu denetimlerden en yüksek puanı alan üç dernek veya kooperatif, Mart ayında Berlin'deki büyük turizm fuarında bizimle birlikte olacak. Orada hem kurumunu tanıtacak hem ürünlerini sergileyecek hem de dünyanın dört bir yanından turizmcilerle bir araya gelebilecek' diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kadın derneklerini, kooperatiflerini yakından tanıyor ve desteklediğini vurgulayan Seden Bozbey yapmış olduğu konuşmada, 'Belediyemizin sürdürülebilir turizm konusundaki kararlılığını hepimiz görüyoruz. Bu girişimde de yanımızda olacağınıza yürekten inanıyoruz. Bursa'nın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bursa, kadınlarla daha güzel. Ve bu hikâyenin başrolünde siz kadınlar varsınız' dedi.

Konuşmalar sonrasında kadın kooperatifleri ve derneklerinin temsilcileri de söz alarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundular.