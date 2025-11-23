İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pastacı çıraklığı kursundan mezun olan işitme engelli kursiyerler, ünlü şef Rıfat Yurttaş ile Ege mutfağına ait mezeler ve zeytinyağlılar hazırladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın sağır ve işitme engelli bireylere yönelik pastacı çıraklığı kursundan mezun olan kursiyerler, ünlü şef Rıfat Yurttaş ile keyifli bir atölyede bir araya geldi. Çeşme'de restoranı bulunan ve sosyal medyada paylaştığı tariflerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yurttaş, kursiyerlerle birlikte Ege mutfağının karakteristik meze ve zeytinyağlılarını hazırladı.

Atölye boyunca şef ile kursiyerler arasındaki iletişim, Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde görev yapan işaret dili çevirmenleri Özlem Özer ve Melek Uslular tarafından sağlandı. Kursiyerler hem mutfak becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de sevdikleri şefle birebir çalışma heyecanını yaşadı.

MUTFAKTA HUZUR BULAN İNSANLAR ÖZEL İNSANLARDIR

Şef Rıfat Yurttaş, atölyede yaptığı konuşmada mutfakla bağ kuran herkesin özel bir yolculuk içinde olduğunu belirterek, 'Yemeğe ilgi duyan, mutfakta huzur bulan insanların özel insanlar olduğunu düşünüyorum. Ege mutfağı çok köklü, teknikleri eskiye dayanan bir kültür. Risottoyu elbette yapalım ama önce kendi mutfak kültürümüzü bilmek, ustalık geliştirmek çok daha önemli.' dedi.

Yurttaş, Ege mutfağının dünya mutfaklarından ayrılan güçlü yönlerine dikkat çekerek hazırlanan tariflerin püf noktalarını uygulamalı olarak anlattı.

Kursiyerler ise sosyal medyadan takip ettikleri Yurttaş ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek ünlü şefe teşekkür etti.