İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy’de anne ve çocuklarının üzerine drift yaparak tehlike yaratan taksicinin yakalandığını duyurdu. Şoför N.E.’ye para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve araç trafikten men edildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 9 Ağustos 2025 tarihinde bir taksicinin anne ve çocuklarının üzerine drift yaparak ilerlediği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında görüntüleri inceleyerek şüphelinin N.E. olduğunu tespit etti ve şahsı yakaladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1958131423195336965

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sürücüye kırmızı ışık ihlali, drift yapma, saygısız araç kullanma, kavşakta yayalara yol vermeme suçlarından idari para cezasının kesildiğini duyurdu.

Şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulduğunu, kullandığı araç trafikten men edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, N.E.'nin adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

“Trafik güvenliğini hiçe sayanlara sesleniyorum" diyen Bakan Yerlikaya, "Anlık bir öfke ya da yolda kazanılacak birkaç dakika, hangi çocuğun, hangi insanın yaşamından daha kıymetli? Trafik bir kültürdür. Bu kültürü hakim kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek trafik kurallarına uyulması çağrısını yineledi.