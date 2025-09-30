Gazeteci Yazar Mesut Demir, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve bürokraside yapılması öngörülen kabine değişikliğinin tarihini vererek, Ankara kulislerindeki son bilgileri kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı...

TBMM 1 Ekim’de (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmayla açılıyor.

Ankara kulislerinde en çok konuşulan konuların başında “Kabine değişikliği ne zaman olacak?” sorusu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede büyük bir değişikliğe gideceği, teknorat-bürokratların az, siyasetçinin daha fazla olacağı bir kabine değişikliği olacağı kulislerde konuşuluyor.

Değişim rüzgarı 7 ay önce başladı aslında…

Bir Bursalı olan, Bursa’da doğan Faruk Acar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı olarak göreve getirilmişti.

Değişim süreci bu dakikadan sonra hızlandı.

Ardından…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran getirilmişti.

Medyaları da yakından ilgilendiren önemli bir görevdi Burhanettin Duran için…

Hatırlayanlar bilir, İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın kardeşi Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu eski Genel Müdürüydü.

Fahrettin Altun İletişim Başkanı olunca, Rıdvan Duran’ı görevden almış, yerine Cavit Erkılıç’ı Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yapmıştı.

Şimdi devran döndü, Bursa’da kalırsa sıkıntı yaşayacağını düşünen Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez, kendisini İzmir’e tayin ettirdi.

Son kulis bilgilerine göre, yerel medyaların yüzde 99’unun isyan bayrağı çektiği ve görevden alınması beklenen Cavit Erkılıç’ın emekliliğini istediği konuşuluyor.

Yerine bakalım kim getirilecek?

Gelelim değişim rüzgarına…

AK Parti içinde de değişim rüzgarı başladı…

Şimdilik 8 il başkanı ve onlarca ilçe başkanı görevinden istifa etti.

İstifalar devam edebilir.

AK Parti Genel Merkez yönetiminde de 2-3 değişikliğin söz konusu olacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine değişikliğini 3 ya da 10 Ekim Cuma günü yapması beklenirken, 2 bakanlık eklenerek bakanlık sayısının 18’e çıkacağı, bu 2 bakanlıktan birinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, diğerinin ise Afet Bakanlığı olacağı belirtiliyor.

Ankara kulislerine göre, yeri garanti olan bakanlıklar şöyle;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin…

Değişme riski olan bakanlıklar ise, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş…

Değişmesine kesin gözüyle bakılan bakanlıklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat…

Tabi kabine değişikliğinde karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlere yönelik bir kabine hazırlığı içerisinde olacağı, dengeleri koruyarak siyasetçi ağırlıklı değişime gideceği, TBMM’den 2-3 milletvekiline bakanlık verileceği konuşuluyor.

Kabine değişikliğiyle ilgili Bursa’dan da bir ismin olabileceği gelen bilgiler arasında…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın garanti gözüyle bakılan bakanları değiştirdiği, gidecek gözüyle bakılan bakanlara ise dokunmadığı daha önceki değişimlerde gözlemlendi.

Kabine değişikliğinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sağlıklı ve esen kalın…