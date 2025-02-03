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Kabine 'nin bir diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor.

Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye'den arındırılması ile bölgenin yeniden inşası konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek.

Bursa'da bir kasa dolusu tabancaya İçişleri 'Mercek'i!

Bursa'da bir kasa dolusu tabancaya İçişleri 'Mercek'i!

Başlıklar arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son terör operasyonları yer alacak.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken bölgede atılan son adımlar ele alınacak. "Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze de ele alınacak başlıklar arasında olacak.