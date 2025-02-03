MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve kooperatifleşme konusunda güçlü bir stratejiyle ilerlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa'nın ekonomik açıdan kısıtlı bölgelerinden biri olan Yunt Dağı'nda süt üreticileriyle buluşularak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in seçim öncesi söz verdiği gibi bölgenin kalkınmasına yönelik önemli adımlar atılmaya başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılığı güçlendirmek ve katma değer sağlamak için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu ve beraberindeki heyet, Yunt Dağı bölgesinde süt üreticileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Prof. Dr. Kurucu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Salih Fulcun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan, Yunusemre Belediyesi Tarım Danışmanı Nazım Şafak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, ve Yunusemre Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Abdülkadir Yetiş ile süt üreticileri katıldı.

Heyet, bölgede Tek Dam Projesi kapsamında kurulması planlanan modern üretim tesisi için belediyeye ait arsalarda da incelemelerde bulundu.

Siz Üretin, Büyükşehir Olarak Biz Destek Verelim

Üreticilere, birlik olmaları gerektiğini anlatan ve Tek Dam Projesi’nin öneminden bahseden Prof. Dr. Yusuf Kurucu, “Birlik olun. Siz üretin, tek dam işletmesi kurulumu için Büyükşehir olarak biz destek verelim. İş yükünüz ve maliyetleriniz azalsın, geliriniz artsın”' dedi.

Birlik Olma Vurgusu

Otomatik sağım, süt soğutma tankı, güneş panelleriyle ucuz enerji, ucuz yem, veteriner hizmetleri, gübre depolama merkeziyle modern tesislerin inşa edilmesi planlanan Tek Dam Projesi ile ilgili üreticilere bilgi veren Prof. Dr. Yusuf Kurucu, “Bu tür işletmelerle gıda sağlını da yakından ilgilendiren ürün kalitesi yükselmesi de sağlanır.

Ürün kalitesi ve üretim miktarı yeterli olursa, Yunt Dağı bölgesinde bir mandıra işletmesi kurarak peynir, yoğurt gibi ürünler üretebiliriz. Belediyenin marketleri var, Halk Mandıra gibi. Buralarda üretimin belirli bir kısmı değerlendirilir. Süt kalitesini yükselttiğimizde başka alıcılar da buraya gelir. Onların istediği süt kalitesini burada sağlarsanız o da olur.

Yem desteği, kooperatif aracılığıyla verilir. Sütün değeri artar ve bunun yanında maliyeti de düşer. Böyle ayrı ayrı damlarda olduğunda bunu sağlamak zor. Birlik olmak lazım, birlik olmadan bir şey olmaz. O yüzden bir araya gelmek çok önemli” diye konuştu.