Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla kaldırım, sert zemin ve yeşil alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması başlattı. Gece saatlerinde yürütülen çalışmalarla hem çevre sağlığı korunuyor hem de vatandaşların kimyasallara maruz kalmasının önüne geçiliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre düzeni, halk sağlığı ve kent estetiğini korumaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kaldırım, sert zemin, bulvar, cadde ve yeşil alanlarda kapsamlı zirai ilaçlama uygulaması başlattı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kaldırım ve sert zeminlerde oluşan yabancı otlara karşı herbisit ilaçları kullanılırken, ağaç ve süs bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılara karşı ise insektisit ve fungusit uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak ve kimyasal maddelerle temas riskini ortadan kaldırmak amacıyla özel planlama yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama faaliyetlerini gece saatlerinde sürdürüyor. Çalışmaların, kent genelinde insan ve araç yoğunluğunun en az olduğu 23.00 ile 07.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Gece mesaisiyle sürdürülen uygulamalar sayesinde hem çevre sağlığı korunuyor hem de vatandaşların güvenliği en üst seviyede tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin titizlikle yürüttüğü çalışmalarla, Kayseri'nin daha sağlıklı, daha temiz ve daha estetik bir şehir görünümüne kavuşması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeşil alanların korunması ve şehir estetiğinin güçlendirilmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarının belirlenen program dâhilinde kent genelinde devam edeceğini ifade etti.