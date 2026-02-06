Bursa'da Nilüfer Belediyesi, yenileme çalışmaları tamamlanan Simülasyon Merkezi'ni yeniden hizmete açarken, açılış kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden çıkarılan derslerin ele alındığı 'Afet Psikolojisi' semineri düzenledi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, yenileme çalışmaları tamamlanan Simülasyon Merkezi'ni yeniden faaliyete geçirirken, açılış kapsamında 'Afet Psikolojisi' başlıklı bir seminer düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında gerçekleştirilen seminerde, afetlerden çıkarılması gereken dersler bilimsel ve toplumsal boyutlarıyla ele alındı.

DEPREM İHMALDEN, GECİKMEDEN VE ERTELENEN KARARLARDAN DA YIKICI OLMAKTADIR

Seminerde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 6 Şubat depremlerinin yalnızca jeolojik bir gerçeklik değil, aynı zamanda yönetim ve planlama eksikliklerinin ağır bir sonucu olduğunu vurguladı.

'BU MERKEZ BİR EĞİTİM ALANI DEĞİL, BİR HAYAT KURTARMA NOKTASIDIR'

Simülasyon Merkezi'nin önemine dikkat çeken Başkan Özdemir, umutların enkaz altında kaldığını belirterek, 'Bizler, bu acıların bir daha yaşanmaması için konuştuk. Ancak konuşmakla yetinmeyen, harekete geçen bir anlayışla çalışıyoruz. Bugün burada, yenilenen simülasyon merkezimizin yeniden eğitim faaliyetlerine başlamasının gururunu yaşıyoruz. Bu merkez yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda bir bilinç merkezidir' dedi.

Verilecek her eğitimin olası afette kayıpları azaltacağını, toplum olarak daha güçlü durmamızı sağlayacağını ifade eden Başkan Özdemir, '6 Şubat bize çok açık bir gerçeği bir kez daha gösterdi: Deprem yalnızca fay hatlarından değil; ihmalden, gecikmeden ve ertelenen kararlardan da yıkıcı olmaktadır. Zamanında yapılmayan kentsel dönüşümler, bugün karşımıza can kayıpları, büyük yatırımların kaybı ve derin acılar olarak çıkmaktadır. Seminerimizin hemen ardından kamuoyuyla paylaşacağımız kentsel dönüşüm modelimiz, tam da bu anlayışın bir ürünüdür. Biz Nilüfer'de; bilimden sapmadan, ranttan uzak durarak, insan hayatını merkeze alarak, gecikmeden ve ertelemeden dönüşümü hayata geçirmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kentsel dönüşüm yalnızca bina yenilemek değildir; hayat kurtarmaktır' diye konuştu.

AFETLERE HAZIRLIK TOPLUMUN SORUMLULUĞUDUR

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile birlikte Nilüfer'in afetlere karşı kurumsal hafızasının güçlendirildiğini ifade eden Özdemir, belediye olarak afet öncesi hazırlığa öncelik verdiklerini söyledi.

'Biz kayıpların üzerinden değil, önlemlerin üzerinden konuşmak istiyoruz' diyen Özdemir, 'Bu anlamlı seminerin toplumsal farkındalığın artmasına, yeni iş birliklerine vesile olmasına ve hepimiz için yol gösterici olmasına katkı sağlamasını diliyorum. Katılım sağlayan tüm uzmanlarımıza, akademisyenlerimize, basın mensuplarımıza ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte, hep birlikte, daha dirençli ve daha güvenli bir Nilüfer için çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM HAYAT KURTARMALI'

Kentsel dönüşüm politikalarına da değinen Başkan Özdemir, dönüşümün yalnızca bina yenilemek olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Zamanında yapılmayan dönüşümlerin bugün can kayıplarıyla karşımıza çıktığını ifade eden Başkan Özdemir, 'Kentsel dönüşümün yalnızca bina bazlı ya da parsel bazlı yapılmasının sorunu çözeceği kanaatinde değilim. Evet, bina sağlamlaştırılıyor ama o binanın altından ne geçiyor, çevresinde ne var, buna kimse bakmıyor. Sadece bina stokunu yükselttiğimizde, yaşam kalitesini de düşürmüş oluyoruz. Belki sağlam binalar yapıyoruz ama aynı zamanda insanların yaşam alanlarını daraltıyor, yaşam kalitesini aşağı çekiyoruz. Hükümet bir yıl içinde 650 bin konut yapacağını, 319 binini teslim edeceğini açıkladı. Aradan üç yıl geçti, ancak hâlâ bu konutların tamamı teslim edilemedi. Çok büyük kaynaklar harcanıyor. Bu paralar felaketten sonra değil de felaketten önce harcansaydı, belki bugün 53 bin insanımız hayatta olacaktı. Elbette olaya sadece hayatını kaybeden 53 bin yurttaşımız üzerinden bakmamak gerekir' diye konuştu.

Başkan Özdemir, 6 Şubat depreminde 3 gün boyunca hükümet yetkililerinin olmadığını ve vatandaşların gayreti sonucu çalışmalar olduğunu vurguladı.