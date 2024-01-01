ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) sistemine göre Japonya’nın merkezinde bulunan Noto yarımadasında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. JMA’dan yapılan açıklamada, “Tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen derhal bölgeyi tahliye edin” denildi. Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"YÜKSEK BÖLGELERE ÇIKIN VE SIĞINAK BULUN"

Japonya Devlet Televizyonu’nda açıklamalarda bulunan yetkililer, depremin merkez üssünün bulunduğu Ishikawa bölgesinde kıyıya vuran dalgaların 5 metreyi bulabileceğini belirtti. Ishikawa’nın güneyi ve kuzeyinde ise dalgaların 3 metreyi bulabileceği aktarıldı. Bölgede yaşayanlara sığınak bulmaları ve yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, bölge halkına yönelik uyarısında, olası bir trajedinin önüne geçmek için durumun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

USGS’de yer alan verilere göre Noto yarımadasında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2, 5.2, 5.4 ve 5.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi. Depremlerin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ifade edildi.

NÜKLEER SANTRAL’DE SORUN YOK

Ishikawa Valisi Hiroshi Hase, Noto yarımadasında bulunan Shika Nükleer Santrali’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Tetikte olmaya devam etmemiz gerekecek olsa da şu anda nükleer santrallerle ilgili endişe yaratacak herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Söylentilere ve yanlış bilgilere karşı dikkatli olun” dedi.