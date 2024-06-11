Edirne İl Jandarma Komutanlığı, geleceğin teminatı olan çocukları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükevren köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerine yönelik "Huzur-Güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen programda; çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, 112 Acil Yardım Hattı'nın doğru kullanımı ve jandarma ve vatan sevgisinin kazandırılması amaçlandı. Eğitimde ayrıca, jandarmanın görev ve sorumlulukları hakkında da bilgiler verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere Jandarma Çocuk dergisi hediye edildi.