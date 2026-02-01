Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye'de altyapıdan tarıma, ulaşımdan sosyal desteğe kadar hayata geçirdiği milyarlarca liralık yatırımlarla depremden etkilenen ilçelerin ekonomik ve sosyal hayatını yeniden canlandırıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaraları sarmak ve yaşamı kalıcı şekilde normale döndürmek amacıyla kapsamlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Fatma Şahin'in liderliğinde yürütülen projelerle altyapı güçlendirilirken, üretici ve esnafa verilen desteklerle ekonomik hayat yeniden canlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası süreçte barınma, altyapı, temizlik, sosyal yardım ve gıda başlıklarında Nurdağı ve İslahiye özelinde 1 milyar 938 milyon 956 bin 700 TL harcama gerçekleştirirken, 500 milyon TL'lik sosyal destek sağladı. TOKİ tarafından inşa edilen 13 bin 591 konut ve köy evinin altyapı çalışmaları tamamlanırken, Nurdağı'nda yeni terminal projesi devam ediyor. GASMEK kurslarıyla iki ilçede 28 bin kişiye eğitim verildi.

Ekonomik hayatın yeniden canlandırılması amacıyla Nurdağı ve İslahiye'de inşa edilen ticaret merkezlerinde 324 iş yeri esnafa tahsis edildi. Ayrıca ilçelerde organize sanayi bölgelerinin kurulması için çalışmalar başlatıldı, iki yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı.

ALTYAPIYA 3,5 MİLYAR TL'Yİ AŞAN YATIRIM

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ Genel Müdürlüğü, 2014 yılından bu yana Nurdağı ve İslahiye'de 3,5 milyar TL'yi aşan altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Nurdağı'nda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenirken, 90 milyon TL'lik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete alındı. İslahiye'de ise içme suyu ve kanalizasyon altyapısı büyük ölçüde tamamlanırken, yeni Atık Su Arıtma Tesisi için çalışmalar başlatıldı.

Deprem sonrası süreçte iki ilçede toplam 51 kilometre sıcak asfalt, 136 kilometre sathi kaplama ve 455 bin metrekare kilit taşı imalatı yapıldı. Gaziantep-Nurdağı arasında 54 kilometrelik bölünmüş yol tamamlanırken, 17 köprü ve menfezle ulaşım altyapısı güçlendirildi. 23 sinyalize kavşak, Trafik Kontrol Merkezi'nden 7/24 izlenmeye başlandı.

TARIMDA BÜYÜK DESTEK

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için 2023-2025 yılları arasında 19 bin 595 çiftçiye 2,4 milyon litreyi aşkın mazot desteği sağlandı. Sulama kanalları yenilenirken, üreticilere tohum, fide, gübre, yem ve sulama ekipmanları dağıtıldı. Hayvancılığın korunması için yüz binlerce hayvan aşılanırken, depremde ekipmanlarını kaybeden çiftçiler için kurulan Alet-Ekipman Parkı ile üretimin devamlılığı sağlandı.