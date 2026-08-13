Türkiye ile Filipinler arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile İstanbul-Manila hattındaki haftalık tarifeli yolcu seferi hakkı 7'den 14 frekansa çıkarıldı. İstanbul ve Manila dışındaki noktalara yapılacak seferlerde ise frekans sınırı kaldırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ile Filipinler arasında hava ulaşımının geliştirilmesine yönelik yeni bir adım atıldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından hazırlanan Mutabakat Zaptı, Türkiye adına Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Filipinler adına ise Ulaştırma Bakanı Giovanni Z. Lopez tarafından imzalandı.

İSTANBUL-MANİLA HATTINDA SEFER SAYISI ARTIYOR

Anlaşmayla birlikte iki ülke arasındaki hava ulaşımında önemli bir kapasite artışı sağlandı. İstanbul-Manila arasındaki haftalık tarifeli yolcu seferi hakkı 7'den 14 frekansa çıkarıldı.

Böylece iki ülke arasındaki doğrudan hava bağlantılarının artırılması ve yolcu trafiğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

DİĞER NOKTALARA SINIRSIZ FREKANS

Yeni düzenlemenin bir diğer önemli başlığını ise İstanbul ve Manila dışındaki destinasyonlar oluşturdu. Mutabakat kapsamında, İstanbul ve Manila dışındaki noktalara gerçekleştirilecek seferlerde sınırsız frekans imkânı sağlandı. Bu düzenlemeyle havayolu şirketlerine yeni güzergâhlar oluşturma ve iki ülkenin farklı şehirleri arasında hava bağlantıları kurma konusunda daha geniş bir hareket alanı sunulması amaçlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin küresel hava ulaşım ağındaki konumunun güçlendirilmesi ve yeni uluslararası bağlantıların kurulması amacıyla iş birliklerinin sürdürüleceği belirtildi.

Türkiye-Filipinler arasında imzalanan mutabakatın, iki ülke arasındaki ulaşım, turizm ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.