Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında dikine iniş-kalkış yapabilen Kamikaze İnsansız Hava Aracı (KİHA) sistemleri ile 5,56 milimetre Hafif Makineli Tüfeğin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca TEKNOFEST Mavi Vatan için çağrıda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayisiyle geliştirilen sistemlere ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, kara, deniz, hava ve siber alanda geliştirilen kritik sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını ve harekât kabiliyetini güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

KİHA VE HAFİF MAKİNELİ TÜFEKTE KABUL TAMAMLANDI

Aktürk, geçtiğimiz hafta Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından farklı miktarlardaki dikine iniş-kalkış yapabilen Kamikaze İnsansız Hava Aracı (KİHA) sistemleri ile 5,56 milimetre Hafif Makineli Tüfeğin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı.

TEKNOFEST MAVİ VATAN İÇİN DAVET

Bakanlık Sözcüsü Aktürk, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Deniz Ana Üs ve Gölcük Tersanesi Komutanlıklarında düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine de dikkat çekti.

20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Deniz Ana Üs ve Gölcük Tersanesi Komutanlıklarımızda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan'a, gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/OLKuJaLKZi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2026

Türkiye'nin ve Deniz Kuvvetlerinin denizlerdeki gücü ile ileri teknolojik kabiliyetlerinin ziyaretçilerle buluşturulacağı etkinliğe gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları davet eden Sözcü Tuğamiral Aktürk, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın denizcilik ve savunma teknolojilerine ilişkin önemli bir buluşma noktası olacağını ifade etti.