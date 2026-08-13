Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde yapı güvenliği için kaliteli betonun yanı sıra üretimden uygulamaya kadar kesintisiz ve bağımsız denetimin şart olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde yapı güvenliği ve depreme dirençli kentler için alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

THBB Başkanı Yavuz Işık, 17 Ağustos'un yalnızca geçmişte yaşanan acıları hatırlama günü olmadığını belirterek, gelecekte meydana gelebilecek depremlere ne kadar hazır olunduğunun sorgulanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin beton teknolojisinde önemli bir bilgi birikimine ve standart altyapısına sahip olduğunu ifade eden Işık, standartlara uygun üretilen ve şantiyede doğru uygulanan betonun yapı güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Işık, Kalite Güvence Sistemi (KGS) belgeli beton kullanımının da kaliteli beton açısından önemli bir güvence olduğunu kaydetti.

'DENETİM ZİNCİRİN HER HALKASINDA OLMALI'

Yapı güvenliğinde yalnızca kaliteli malzeme kullanımının yeterli olmadığını vurgulayan Işık, betonun karışım tasarımından santralde üretimine, taşınmasından şantiyede yerleştirilmesine, kür işlemlerinden dayanım testlerine kadar tüm aşamaların birbirini tamamladığını söyledi.

Işık, bu süreçlerin her aşamasında sürekli ve bağımsız denetim yapılması gerektiğini belirterek, zincirin herhangi bir noktasındaki denetim eksikliğinin kaliteli malzemenin dahi yapının güvenliğini tek başına garanti etmesini engelleyebileceğini ifade etti.

DİJİTAL DENETİME DESTEK

Hazır beton sektöründeki dijital denetim uygulamalarına da değinen Işık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetimin dijital olarak izlenebilir hale getirilmesini önemli bir adım olarak değerlendirdi. u sistemle denetimin yalnızca tek seferlik bir kontrol olmaktan çıkarak üretimden sevkiyata kadar sürecin izlenebildiği ve kayıt altına alındığı sürekli bir yapıya dönüştüğünü belirten Işık, THBB olarak dijital denetim altyapısının etkin şekilde uygulanmasını desteklediklerini söyledi.

'DEPREME DİRENÇLİ ŞEHİRLER ORTAK ÇABAYLA MÜMKÜN'

Işık, depremin ne zaman ve nerede meydana geleceğinin bilinemeyeceğini ancak bugün inşa edilen yapıların deprem karşısındaki davranışının büyük ölçüde belirlenebileceğini vurguladı.

Depreme dirençli kentler için malzeme üreticisinden mühendise, müteahhitten yapı denetim kuruluşlarına ve kamu kurumlarına kadar tüm paydaşların ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini belirten Işık, yapı güvenliğinin bilimsel esaslardan taviz verilmeden kalite ve denetimin tüm süreçlerde uygulanmasıyla sağlanabileceğini ifade etti.