ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da uyuşturucu üretimi ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyona, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

91 YASA DIŞI EKİM ALANI TESPİT EDİLDİ

'Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde düzenlenen operasyonda 54 operasyonel tim ve 620 personel görev aldı. Çalışmalarda 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. Söz konusu alanlarda bulunan toplam 247 bin 145 kök kenevir ve skunkun, yaklaşık 5,7 ton toz esrar elde edilmesine yetecek miktarda olduğu bildirildi.

Operasyonda ayrıca 24 kilogram esrar ele geçirilirken, 17 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, sokak satıcıları, uyuşturucu imalatçıları ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.

Diyarbakır'da Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 5,7 Ton Toz Esrar elde edilebilecek 247 bin 145 Kök Kenevir ve Skunk imha edildi.



Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet: pic.twitter.com/6EzbrMxcoK — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 13, 2026