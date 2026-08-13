Kandıra Bağırganlı Kayalıklar mevkiinde yasağa rağmen denize giren bir vatandaş, kayalık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine hızla bölgeye ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, vatandaşı güvenli şekilde kurtardı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı bölgesinde bulunan Kayalıklar mevkiinde, yasağa rağmen denize giren bir vatandaş bir süre sonra kayalık alanda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Zorlu kayalık alana ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşa kısa sürede ulaştı. Ekiplerin dikkatli ve koordineli çalışmasıyla vatandaş, bulunduğu bölgeden güvenli şekilde çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kent genelinde vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat görev yapıyor. Bağırganlı'da yaşanan olayda da ekiplerin hızlı müdahalesi, olası bir tehlikenin büyümeden önlenmesini sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle denize girmenin yasaklandığı veya tehlikeli olduğu bölgelerde vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almasının önemine dikkat çekiyor. Kayalık bölgelerde dalga, akıntı ve zeminin oluşturabileceği riskler, deniz koşullarının kısa sürede değişmesiyle daha da artabiliyor. Bu nedenle vatandaşların can güvenlikleri için denize girmek amacıyla güvenli ve izin verilen alanları tercih etmeleri büyük önem taşıyor. Büyükşehir İtfaiyesi ise kent genelinde meydana gelebilecek olaylara karşı hazırlığını sürdürüyor, ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşların yardımına koşuyor.