Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda, ekipler bugün pazar yeri, kırtasiye ve unlu mamulleri satışı gerçekleştiren işletmelerde denetim yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçedeki unlu mamulleri satışı yapan, kırtasiye ürünleri satan ve ilçedeki semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçedeki kırtasiye ve unlu mamulü satışı gerçekleştiren işletmelere giden ekipler, burada fiyat ve tarife kontrolü yaptı. İlgili işletmelerde görülen aksaklıklar hakkında tutanak tutan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kocaeli İl Ticareti Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin devam edeceği bilgisini iletti.

SEMT PAZARINDA DENETİM

Ayrıca ilçedeki semt pazarlarında da denetimlerini sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün Akse Kapalı Semt Pazarı'nda denetim gerçekleştirdi. Pazardaki tezgah düzeni, fiyat etiketi, gramaj kontrolü ve tartı denetimi gerçekleştiren ekipler, aksaklık görülen konularda pazar esnafını uyararak, ilgili konularda ceza-i işlem gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçedeki semt pazarlarında denetimlerin süreceği ve Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına kontrollerin gerçekleştirileceği vurgulandı.