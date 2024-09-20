Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Araç alındı. Yeni Araçların Hizmete Alım töreni İstanbul Atatürk Havalimanınnda gerçekleşti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan, yaptığının yanına kâr kalacağını zanneden herkes devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır. Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz” dedi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılıp sosyal medya üzerinden canlı yayıp yaptığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaçlar hiyerarşisinde insan için güvenliğin ikinci sırada yer aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletin de asli vazifesi; vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamaktır” dedi.

“Huzur ve emniyetin olmadığı bir yerde ne devlet olur ne demokrasi ne özgürlükler ne de ekonomik kalkınma…” sözleriyle devam Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü devlet ve toplumun birincil şartının güvenlik ve vatan topraklarının her karışında asayişin en üst düzeyde temin edilmesi olduğunu ifade etti.

“MİLLETİMİZİN HUZURUNU KAÇIRAN DEVLETİMİZİN ÇELİKTEN YUMRUĞUYLA KARŞI KARŞIYA OLACAKTIR”



Güvenlik güçlerinin ve istihbaratçıların katil sürülerinin peşlerini bırakmadığını, inlerini tek tek başlarına geçirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı durumun çeteler için, mafya için, organize suç şebekeleri için, zehir tacirleri, insanlıktan nasibini almamış insan tacirleri için de geçerli olduğunu ifade etti. Konuşmasına, “Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan, yaptığının yanına kâr kalacağını zanneden herkes devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır” sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimize, milletimize veya demokrasimize yönelik en küçük bir güvenlik tehdidini dahi görmezden gelmiyoruz. Hem güvenliğimizi tam manasıyla sağlamaya çalışıyoruz hem de bunu hukuk ve demokrasi çerçevesinde yapmaya hassasiyet gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.