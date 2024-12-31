İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ (İZTEKNOLOJİ) ile Ege Meslek Yüksekokulu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile öğrencilere, teknoloji ve bilişim alanında uygulamalı eğitim imkânı sunulması, ortak projelerle inovatif çözümler geliştirilmesi ve sektörün ihtiyaçlarına uygun yetkinlikte insan kaynağı yetiştirilmesi amaçlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde teknoloji ve bilişim alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, İZTEKNOLOJİ ile Ege Meslek Yüksekokulu arasında iş birliği protokolü imzalandı. İZTEKNOLOJİ Genel Müdürü Emrecan Durmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen imza töreni, üniversite-sanayi iş birliğini daha da güçlendirecek adımların atılmasını sağlayacak. Protokol kapsamında, Ege Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim süreçlerine İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ’nin deneyimi ve altyapısı ile katkı sağlanması hedefleniyor. Öğrencilere, teknoloji ve bilişim alanında uygulamalı eğitim imkânı sunulması, ortak projelerle inovatif çözümler geliştirilmesi ve sektörün ihtiyaçlarına uygun yetkinlikte insan kaynağı yetiştirilmesi amaçlanıyor. Protokolün, İzmir’de teknoloji ve inovasyon alanında yeni projelere kapı aralaması ve öğrencilerin nitelikli bireyler olarak mezun olmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

“Teknoloji ekosistemine katkı”

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, bu iş birliğinin İzmir’in teknoloji ekosistemine sağlayacağı katkıya dikkat çekerek “Gençlerimizin gelişimlerine destek olmak ve onları sektörle buluşturmak bizim için çok değerli. Bu protokol sayesinde İzmir’de teknoloji ve inovasyonu bir adım daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Bu protokol, sadece bir başlangıç”

Genel Müdür Emrecan Durmaz da İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ olarak kentin geleceğine yön verecek gençlerin yetişmesi için her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. Durmaz, “Bu protokol, sadece bir başlangıç. İzmir’in inovasyon vizyonunu destekleyecek daha birçok projeye imza atmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önemli bir adım”

Törende konuşan Prof. Dr. Mehmet Ersan ise “Bu iş birliği, öğrencilerimizin mesleki becerilerini artırmak ve sanayiye hazır bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak adına önemli bir adım. Ege Üniversitesi olarak bu tür projelere her zaman destek vermeye hazırız” dedi.