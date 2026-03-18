İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Buca'da hayata geçirdiği yaklaşık 420 milyon liralık yağmur suyu ayrıştırma yatırımı ile ilçede yaşanan su taşkınlarına kalıcı çözüm getiriliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Buca'da altyapıyı güçlendirmek ve yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla başlattığı yatırımlarını sürdürüyor.

Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi kapsamında Özmen ve Erdem caddelerinde 400 milyon liralık yatırım kapsamında bölge modern bir altyapıya kavuştu.

İlçe genelinde yatırımlarına devam eden İZSU, yaklaşık 13 milyon liralık yatırımla Yıldız Mahallesi'nde yağmur suyu ve kanal ayrıştırma çalışmalarını başlatarak yoğun yağışlarda yaşanan taşkın riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

YILDIZ MAHALLESİ'NDE YENİ ALTYAPI ÇALIŞMASI BAŞLADI

İZSU'nun Buca'daki altyapı yatırımları yeni bölgelerde de devam ediyor. Yıldız, Çaldıran ve Çamlıkule mahallelerini kapsayan bölgede yaklaşık 13 milyon liralık yatırımla yağmur suyu ve kanal ayrıştırma çalışmaları başladı.

İlk etapta 1,5 kilometrelik yağmur suyu ve kanal hattı ayrıştırması yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında bölgede özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su birikintileri ve taşkın riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

DÜNYA BANKASI FİNANSMANLI ALT YAPI DÖNÜŞÜMÜNÜN BİR AYAĞI DA BUCA'YA

İZSU'nun Buca'daki altyapı yatırımları önümüzdeki dönemde de devam edecek. Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek 3 milyar liralık altyapı programının önemli bir bölümü de Buca'da uygulanacak.

Proje kapsamında ilçede 19 mahalleyi kapsayan yağmur suyu ve atık su ayrıştırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Yeni hatlar ve modern altyapı sistemi sayesinde Buca'da yıllardır yaşanan taşkın ve altyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirilmesi hedefleniyor.

ÖZMEN VE ERDEM CADDESİ MODERN ALTYAPIYA KAVUŞTU

Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi kapsamında Çevik Bir Meydanı'ndan Üçkuyular Meydanı'na uzanan Özmen Caddesi'nde kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaklaşık 400 milyon liralık yatırım kapsamında 11 kilometre yağmur suyu hattı, 7 kilometre atık su hattı, 1,6 kilometre dere ıslahı tamamlandı. Projenin ikinci etabında yer alan Erdem Caddesi ile 60, 61 ve 63 sokaklarda da altyapı imalatları tamamlanarak bölge güçlü bir altyapıya kavuştu.

Bu etabın da tamamlanmasıyla toplam 12 kilometre yağmur suyu hattı, 7 kilometre atık su hattı imalatı gerçekleştirilmiş oldu. Bu yatırımlarla birlikte bölgede özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su taşkınları ve altyapı kaynaklı koku sorunlarının önüne geçildi.

BUCA'DA YATIRIMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

İZSU Genel Müdürlüğü, Buca genelinde yürüttüğü yağmur suyu ayrıştırma projeleriyle ilçenin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Hayata geçirilen yatırımlarla birlikte hem su baskınlarının önlenmesi hem de daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturulması hedefleniyor.