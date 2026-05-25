İZMİR (İGFA) - İzmir'de ortaokul 5. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında Bornova Belediyesi'ni ziyaret ederek yerel yönetimlerin işleyişini yerinde öğrendi. Başkan Ömer Eşki tarafından karşılanan öğrenciler Akıllı Şehir ve İnovasyon Merkezi'ni gezdi.

Eşki, öğrencilere Bornova'nın dijital ikizi ve belediyenin çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, belediyenin hizmet alanları, kent yönetimi ve teknoloji odaklı projeleri hakkında bilgi edinirken, keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.

BAŞKAN EŞKİ ÇOCUKLARI KAPIDA KARŞILADI

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediye binasına gelen öğrencileri girişte karşılayarak yakından ilgilendi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Eşki, onların kent yaşamına dair merak ettikleri soruları yanıtladı.

Öğrencilerin yerel yönetim süreçlerini küçük yaşta tanımasının önemine dikkat çeken Eşki, 'Çocuklarımızın yaşadıkları kenti tanıması, belediyelerin nasıl çalıştığını öğrenmesi çok değerli. Çünkü geleceğin bilinçli yurttaşları bugünün merak eden çocukları arasından çıkacak. Bornova'yı birlikte geliştirecek nesiller yetiştirmek istiyoruz' dedi.

BORNOVA'NIN DİJİTAL İKİZİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ziyaret kapsamında öğrenciler, Bornova Belediyesi'nin teknoloji ve inovasyon çalışmalarının yürütüldüğü Akıllı Şehir ve İnovasyon Merkezi'ni de gezdi. Başkan Ömer Eşki, burada çocuklara Bornova'nın dijital ikizi sistemi hakkında bilgi verdi.

Kentin dijital ortamda modellenerek daha planlı ve hızlı hizmet üretildiğini anlatan Eşki, akıllı şehir uygulamalarının gelecekte şehir yaşamını daha konforlu hale getireceğini ifade etti.