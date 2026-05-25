İzmir Çiğli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Bayram hazırlıkları kapsamında ilçenin dört bir yanında bulunan ibadethanelerde detaylı temizlik çalışmaları yapıldı. Ekipler, camilerin hem iç hem dış alanlarında titiz bir çalışma yürüttü.

CAMİLERDE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Çalışmalar kapsamında cami halıları süpürülerek dezenfekte edilirken; mihrap, minber ve kürsü gibi bölümler özenle temizlendi. Ayakkabılıklar, abdesthaneler ve tuvaletler hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte edildi. Ayrıca cami avlularında çevre düzenleme çalışmaları yapılarak ibadethaneler daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

BAŞKAN YILDIZ: 'HEMŞEHRİLERİMİZİN BAYRAMI HUZUR İÇİNDE GEÇİRMESİNİ İSTİYORUZ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti; 'Paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmesi için ekiplerimizle kapsamlı bir çalışma yürüttük.

İlçemizin dört bir yanındaki ibadethanelerde detaylı temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin bayramı huzur ve gönül rahatlığı içerisinde geçirmesi bizim için çok kıymetli. Çiğli Belediyesi olarak bayram süresince de sahada olmaya devam edeceğiz' dedi.