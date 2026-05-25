MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, 'Kap Sandalyeni, Gel Sahile' mottosuyla düzenlediği etkinlikte Mersinlileri sahilde buluşturdu. Dil öğrenimini eğlenceli hale getiren etkinlik, katılımcılara hem pratik yapma hem de sosyal etkileşim fırsatı sundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kulüp, her yaştan Mersinli'yi bir araya getirerek; hem dil pratiği hem de sosyal etkileşim fırsatı sunmaya devam ederken, kentin eşsiz deniz manzarasını da dil öğrenmek isteyenler için cazibe noktası haline getirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği günden bu yana ilke edindiği sosyal belediyecilik anlayışını kentin her noktasında farklı alanlarda yaşatan hizmetlerden biri olan Hello Mersin ile yabancı dil öğrenimi kolaylaşıyor. İngilizce ve Almanca konuşma kulüplerini sahilde bir araya getiren etkinlikte sahilin temiz havasında konuşma pratikleri yapan yurttaşlar, oyunlar eşliğinde öğrenmenin tadını çıkardı.

Kentin kapılarının dünyaya açılmasında geliştirilen projelerle fark yaratan Büyükşehir'in ücretsiz olarak hizmete sunduğu konuşma kulübünde katılımcılar yabancı dil konuşma pratiği yaparken; drama, dil oyunları, sunumlar ve grup çalışması gibi birçok etkinlik sayesinde hem eğlenip hem öğreniyor. Yabancı dil öğrenimini keyifli hale getiren kulüp, Mersinlilerin günlük yaşamda kendilerini daha rahat ifade etmelerine de olanak tanıyor.