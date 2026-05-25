Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan 'Başiskele Kavşağı Koridor Projesi' kapsamında önemli bir etap daha tamamlandı. D-130 Karayolu'ndan Ömer Türkçakal Bulvarı'na bağlanan direksiyonel kavşak kolu hizmete açılırken, İzmit Sahil Yolu bağlantısı da yeniden trafiğe kazandırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Dev proje kapsamında yapım çalışmaları nedeniyle 14 Nisan 2026 tarihinde kapatılan yonca kavşak yerine inşa edilen direksiyonel kavşakta imalatlar kısa sürede tamamlandı.

Büyükşehir ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 41 gün içerisinde bitirilen yeni bağlantı kolu sürücülerin kullanımına açıldı. Yeni düzenleme sayesinde özellikle İzmit yönüne ulaşım daha hızlı ve güvenli hale gelirken, bölgedeki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.

SAHİL YOLU BAĞLANTISI YENİDEN HİZMETE GİRDİ

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte D-130 Karayolu'ndan İzmit yönüne ulaşımı sağlayan İzmit Sahil Yolu bağlantısı da yeniden kullanıma açıldı. Böylelikle D-130 üzerinden şehir merkezine ve sahil güzergâhına ulaşım daha akıcı hale geldi.

Sürücüler, yeni trafik düzenlemesi sayesinde bekleme sürelerini azaltırken, bağlantı noktalarındaki yoğunluk da önemli ölçüde düşecek.

TRAFİK AKIŞI RAHATLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım vizyonu doğrultusunda sürdürülen Başiskele Kavşağı Koridor Projesi ile bölgedeki araç trafiğinin daha düzenli ve kesintisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeni kavşak ve bağlantı yollarının devreye alınmasıyla birlikte hem şehir içi ulaşım hızlanacak hem de D-130 üzerindeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak.