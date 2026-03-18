İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ibadethanelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarına hız verdi. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir ibadethanede görev yapan ekipler, camileri mihraptan minbere, avizelerden halılara kadar titizlikle temizledi.

İZMİR (İGFA)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu iftar sofralarıyla kentin dört bir yanına taşırken, bayram öncesinde camileri de pırıl pırıl yaptı. Belediyenin iştiraki İZBETON AŞ bünyesinde hizmet veren ibadethane temizlik ekipleri, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi için ramazan ayı boyunca her gün bir camiyi baştan sona titizlikle temizledi.

Camilerin mihrap, minber, kapı, pencere, kürsü ve duvarları titizlikle temizlendi. Avizeler özel yöntemlerle yıkandı, camilerin zeminini kaplayan halılar yıkama makineleriyle hijyenik hale getirildi.

Ramazan ayı nedeniyle camilere öncelik veren ibadethane temizlik ekipleri, cami, mescit, cemevi, kilise ve sinagog gibi tüm ibadethanelere ayrım yapmadan ücretsiz temizlik hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ALO 153 Hemşehri İletişim Merkezi'ne (HİM) gelen talepleri de değerlendiriyor.