İzmit Belediyesi'nin Emirhan Mahallesi’nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde yetiştirdiği süper meyve aronyaların hasadı, 27 Ağustos’ta İzmitlilerin katılımıyla yapılacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin Emirhan Mahallesi’nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi, aronya hasadına hazırlanıyor. Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı nedeniyle "süper meyve" olarak adlandırılan aronyaların hasadı, 27 Ağustos Salı günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeken süper meyve aronyanın hasadı bu yıl da İzmitlilerin katılımıyla yapılacak. Vatandaşlar için saat 18.30’da Ncity AVM otoparkından araç kalkacak. Aronya hasadına tüm İzmit halkı davetli.