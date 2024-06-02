Kocaeli'de İzmit Belediyesi, LGS’de öğrenci ve velileri bu yıl da yalnız bırakmadıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, bugün yapılan LGS öncesi öğrencileri ve velileri yalnız bırakmadı. Okul önlerine kurulan stantlarda öğrencilere ve ailelerine ikramlar dağıtılırken İzmit Belediyesi yöneticileri, sınav girenlere başarı dileklerinde de bulundu

İzmit Belediyesi LGS’ye giren öğrencileri bu sene de yalnız bırakmadı. İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, okulların önünde kurulan stantlarda LGS’ye girecek öğrencilere kek ve su ikram edildi.

Öğrencilere başarılar dileyerek, Başkan Hürriyet’in selamlarını ileten belediye personelleri, velilere de ikramda bulundu.

LGS adayları ve aileleri de ikramlardan memnun olduklarını belirterek, kendilerini hiçbir zaman unutmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.